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قتيلة وجريح صدمًا على أوتوستراد شكا - كفرحزير

أمن وقضاء
2024-07-25 | 01:47
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قتيلة وجريح صدمًا على أوتوستراد شكا - كفرحزير
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قتيلة وجريح صدمًا على أوتوستراد شكا - كفرحزير

أدى حادث صدم على أوتوستراد شكا - كفرحزير الى وفاة ب.غ وإصابة حفيدها ع.ح بكسور وجروح أثناء عبورهما الطريق.

وحضرت عناصر من الصليب الاحمر وعملت على نقلهم الى مستشفى البترون، وقد وصفت اصابة الطفل بالحرجة، فيما حضرت دورية من المخابرات والأجهزة الأمنية وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد تسبب الحادث بزحمة سير في المحلة. 

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