أمن الدولة تتابع حملات إخلاء النازحين السوريين في الشمال

في إطار متابعتها لأمور النازحين السوريين، قامت دوريات من أمن الدولة في الشمال بإخلاء بلدة عبرين في قضاء البترون، وبلدة بصرما في قضاء الكورة، بالإضافة إلى مدينة زغرتا من النازحين السوريين، بعد أن كانت قد توجهت إليهم بإنذارات بالإخلاء قبل فترة، بناءً على قرارات الجهات الرسمية المختصة.