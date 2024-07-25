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سرق تجهيزات من داخل كنيسة قيد الإنشاء في زحلة...
أمن وقضاء
2024-07-25 | 03:49
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سرق تجهيزات من داخل كنيسة قيد الإنشاء في زحلة...
أوقفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، إ. غ. (لبناني)، لاقدامه، على متن سيارة نوع "رينو كانغو" لون أبيض، على الدّخول إلى حرم كنيسة قيد الإنشاء في زحلة، وسرق من داخلها تجهيزات مصنوعة من الحديد.
وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ عملية السّرقة من داخل الكنيسة، وبيع المسروقات إلى بؤرة خردة في بلدة المرج البقاعيّة، من دون علم مالك البؤرة أنها مسروقة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
تجهيزات
كنيسة
الإنشاء
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