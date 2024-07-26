مُرّوجا مخدّرات في الجنوب في قبضة أمن الدولة

تمكّنت مديريّة أمن الدولة في الجنوب – مكتب صور، من توقيف السوريّ (ح.ح.أ.) والفلسطينيّ (ح. م.) بالجرم المشهود، وهما يروّجان المخدّرات في محلّة البص – صور.



ووجد عناصر أمن الدولة معهما كميّة من حبوب الكبتاغون ومظاريف من مادّة الكريستال التي تُستعمل في تصنيع المخدّرات، وتمّ اقتيادهما إلى مديريّة أمن الدولة في صور، ويجري التحقيق معهما تحت إشراف القضاء المختصّ.