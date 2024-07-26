الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فبركروا عملية سلب وسرقوا مبلغا كبيراً... "المعلومات" كشفتهم وأوقفتهم

أمن وقضاء
2024-07-26 | 05:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فبركروا عملية سلب وسرقوا مبلغا كبيراً... &quot;المعلومات&quot; كشفتهم وأوقفتهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
فبركروا عملية سلب وسرقوا مبلغا كبيراً... "المعلومات" كشفتهم وأوقفتهم

إدعى المدعو (ح. ي. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)، يعمل لدى أحد الصرّافين في محلة حارة صيدا بتارتخ 05-07-2024، أنه وبعد تصريفه مبالغ مالية عائدة لرب عمله في محلات للصيرفة في مدينة صور وعند مروره في بلدة الخرايب، اعترض طريقه مجهولون على متن سيارة زجاجها حاجب للرّؤية، وسلبوه بقوة السلاح مبلغ 205 آلاف دولار أميركي وهاتفه الخلوي بعد أن أطلقوا النار على سيارته نوع "GMC" وفرّوا إلى جهة مجهولة.

وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المتورّطين بها وتوقيفهم.

وبنتيجة مقاطعة المعطيات، تبيّن تواطؤ المدعي مع منفّذي العملية. وبالتارتخ ذاته، تم التحقيق معه، وبعد مواجهته بالأدلّة التي تثبت تواطؤه في العملية، اعترف بإقدامه على الاشتراك مع المدعوَّين، ع. ق. (من مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)، ا. ز. (من مواليد عام ۱۹۹٦، لبناني) على اختلاق عملية السلب الوهمية في محلة ابو الأسود، وسرقة الأموال وتخبئتها تمهيدًا لتقاسمها لاحقا.

بتاريخ 05- 07- 2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات الشعبة مداهمات وكمائن في منطقة حارة صيدا، نتج عنها توقيف المذكورَين.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بالتنسيق مع المدعي بتنفيذ عملية سلب وهمية على اوتوستراد صيدا/ صور محلة أبو الأسود، وسرقة الأموال التي كان ينقلها لصالح رب عمله وتخبئتها وتقاسمها فيما بينهم لاحقاً.

وبتفتيش منازلهم، عُثِرَ على الجزء الأكبر من المبلغ المسروق ويبلغ 141,750$ وعلى البندقية المستخدَمة نوع "بومب أكشن" والقناع والقفّازات، وعلى سيارة نوع "شيفروليه" استُخدِمَت بعملية السرقة -تم ضبطها جميعاً-.

وسُلِّمَ المبلغ المضبوط إلى المدعي، وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

عملية

وسرقوا

مبلغا

كبيراً...

"المعلومات"

كشفتهم

وأوقفتهم

مُرّوجا مخدّرات في الجنوب في قبضة أمن الدولة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:43

قطارات يوروستار: إلغاء رحلات عدة بين باريس ولندن إثر "عملية تخريب" للقطارات الفرنسية

LBCI
أخبار دولية
2024-07-21

الديمقراطيون سيتّبعون عملية "شفافة ومنظّمة" لاختيار مرشح للرئاسة

LBCI
أمن وقضاء
2024-07-21

بكمين محكم.. "المعلومات" توقف شخصين يؤلّفان عصابة سرقة دراجات آليّة

LBCI
أخبار دولية
2024-07-21

مانيلا تؤكد أن عملية تزويد قواتها بالإمدادات في بحر الصين الجنوبي "فيليبينية بحتة"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:08

مُرّوجا مخدّرات في الجنوب في قبضة أمن الدولة

LBCI
أمن وقضاء
2024-07-25

وزارة الدفاع ـ قيادة الجيش تعلن عن تطويع تلامذة ضباط

LBCI
أمن وقضاء
2024-07-25

قوى الأمن: منع مرور وتحويل للسير في ساحة ساسين مساء اليوم تزامنًا مع حفل إفتتاح

LBCI
أمن وقضاء
2024-07-25

سرق تجهيزات من داخل كنيسة قيد الإنشاء في زحلة...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-06-12

هاشم صفي الدين: سنزيد من عملياتنا "كمّاً ونوعاً"

LBCI
اقتصاد
2024-07-23

إليكم اسعار المحروقات اليوم...

LBCI
فنّ
2024-05-28

الموت يغيّب كابتن الشاشة العربية... الممثل القدير فؤاد شرف الدين في ذمة الله

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-06

مقدمة النشرة المسائية 6-7-2024

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:47

الأعين تترقب افتتاح الألعاب الألمبية مساءً..

LBCI
أخبار دولية
05:38

أوباما يدعم ترشيح كامالا هاريس للبيت الأبيض

LBCI
أخبار دولية
00:23

هاريس: لن أصمت إزاء المعاناة في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

اعتداءات اسرائيلية مستمرة على الجنوب اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بين الحدود البحرية والحدود البرية سيناريو يتكرر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لبنان بلد القداسة والإيمان... قديسون وطوباويون من القرون الأولى آخرهم البطريرك الدويهي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

دعم المدارس الرسمية...مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية تنجح في احراز تقدم في القطاع التربويّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ملكة الإحساس اليسا ستزين مسرح ملكة جمال لبنان ٢٠٢٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

قبل انطلاق الأولمبياد... خيبة أمل سياحية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:17

بعد الهجوم الكبير على شبكة السكك الحديدية الفرنسية... اخلاء مطار بازل-مولوز لأسباب أمنية

LBCI
اقتصاد
02:06

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
10:06

قائد سلاح الجو الإسرائيليّ: الهجوم الذي استهدف الحوثيين كان موجهًا للشرق الأوسط أيضًا لـ"حزب الله"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:30

اكتشاف مذهل... العلماء يعثرون على "كنز ثمين" في كوكب عطارد!

LBCI
حال الطقس
01:46

احتمال تساقط رذاذ بين بعد ظهر الجمعة والسبت... اليكم تفاصيل الطقس

LBCI
آخر الأخبار
15:53

المقاومة الإسلامية:‏ اطلاق صواريخ مضادة للطائرات على طائرات حربية اسرائيلية ‏داخل الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على التراجع والانسحاب

LBCI
آخر الأخبار
17:03

أكسيوس عن مصادر: نتنياهو أبلغ عائلات الرهائن أن إسرائيل ستقدم لحماس مقترحا محدثا لوقف إطلاق النار خلال يومين

LBCI
منوعات
15:14

امرأة ترصد مخلوقا غريبا في نهر لندن... هكذا بدا المشهد! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More