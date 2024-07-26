شيماء احمد الحجيري غادرت منزل ذويها ولم تعُد...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة القاصر المفقودة: شيماء احمد الحجيري (من مواليد عام 2009، لبنانيّة) التي غادرت منزل ذويها، الكائن في بلدة عرسال/ محلّة الساحة العامة، عند السّاعة 20،00 من تاريخ 24-7-2024 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



وطلبت القوى الامنية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة عرسال في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم:230036-28، للإدلاء بما لديهم من معلومات.