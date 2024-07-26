توقيف عدد من السوريين في برالياس بجرم التزوير

دهمت قوة من مخابرات الجيش في البقاع بلدة بر الياس، حيث جرى توقيف عدد من السوريين لتزويرهم أوراقا ومستندات رسمية وادعائهم أنهم من عشيرة آل الويس (مكتومي القيد).



وباشرت مديرية المخابرات التحقيقات بعد اعترف احد الموقوفين بالتزوير.