مراهق يسرق سيارات ودراجات آلية وينقلها بين زحلة وبعلبك

أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي على المسلك المتّجه من البقاع نحو بيروت، المدعو أ. د. ي. (مواليد عام 2009، سوري)، على متن "فان" لنقل الركّاب.



وبالتحقيق معه، تبيّن انه ينتمي لعصابة سرقة تعمل بين مدينتي زحلة وبعلبك، واعترف بقيامه بسرقة ومراقبة الدراجات الآليّة، بغية سرقتها.



وأضاف انه قد سرق ونقل /35/ دراجة آليّة و/3/ سيارات بين المدينتين المذكورتين.



كما اعترف ايضاً بسرقة بعض المنازل، وانه ينقل سجلات عدلية مزورة من البقاع ويسلّمها الى اشخاص في بيروت لقاء مبلغ /150/ دولارًا أميركيًّا. وضُبِطَ بحوزته سجل عدلي مزوّر، و/3،5/ حبات من الكبتاغون.



وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وسلّم مع المضبوطات إلى مخفر ضهر البيدر في وحدة الدّرك بناء على إشارة القضاء المُختصّ، والعمل جارٍ لتوقيف جميع أفراد العصابة.