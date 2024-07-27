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يسرق السيّارات ويروّج العملة المزيّفة... مطلوب خطير في قبضة "المعلومات"
أمن وقضاء
2024-07-27 | 05:58
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يسرق السيّارات ويروّج العملة المزيّفة... مطلوب خطير في قبضة "المعلومات"
في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف المطلوبين الخطرين في المناطق اللبنانية كافة، ومن خلال الاستقصاءات والتحرّيّات والمتابعة الحثيثة التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان أحد المطلوبين الخطرين في البقاع ويدعى م. ك. (من مواليد عام ۱۹۸۷، سوري)، من أصحاب السوابق بجرائم خطف ومخدرات ومطلوب بجرم سرقة سيارة، وهو من الاشخاص الخطرين ومسلّح بصورة مستمرّة ببندقية حربية وقنبلة يدويّة.
وعلى أثر ذلك، وُضِعَت خطة محكمة للعمل على توقيفه.
وبتاريخ 11- 07 2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت القوة الخاصة في الشعبة كمينًا محكمًا في محلة مفرق ايعات، نتج عنه توقيف المذكور على متن سيارة رباعية الدفع نوع "تاهو" لون أسود دون لوحات، وضبط بحوزته بندقية كلاشينكوف ملقّمة، وجعبة حربية مع 3 مماشط معدة للاستعمال، وقنبلة يدوية، ومبلغ 8500 دولار أميركي من فئة 100 دولار مزيّفة، وكمية من مادة الكوكايين، ومستندات رسمية مزوّرة، و3 هواتف خلوية.
وبالتحقيق معه، اعترف بترويج العملة المزيّفة وسرقة سيارات، كما اعترف أنه أقدم سابقا على حرق سيارة ومستودع في منطقة البقاع الغربي، وأنه يتنقّل بهويات مزورة، كما أفاد انه يتعاطى المخدِّرات.
وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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مراهق يسرق سيارات ودراجات آلية وينقلها بين زحلة وبعلبك
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