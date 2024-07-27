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الجيش: عملية دهم وتوقيف مرتكبي أعمال سرقة ومطلوبين في منطقتي غوسطا والمرح - الهرمل
أمن وقضاء
2024-07-27 | 12:19
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الجيش: عملية دهم وتوقيف مرتكبي أعمال سرقة ومطلوبين في منطقتي غوسطا والمرح - الهرمل
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه على أثر عمليات تَقَصٍّ وتفتيش قامت بها وحدات الجيش في الأحراج المحيطة بسنترال منطقة غوسطا العسكري بعد تعرضه للسرقة، أوقفت المواطنين (م.ع.) و(ك.ع.) وشقيقته (س.ع.)، والسوريَّين (م.م.) و(م.س.)، والفلسطينيين (أ.ح.) و(ع.ح.) و(م.ح.) لمشاركتهم في السرقة. كما عثرت على 14 بطارية عائدة للسنترال.
كذلك، أفادت قيادة الجيش بأن دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش دهمت منازل مطلوبين في منطقة المرح - الهرمل وأوقفت المواطن (ع.ع.) الملقب بالسفينة لاتجاره بالمخدرات، وضبطت أسلحة حربية وكمية من حشيشة الكيف.
وبحسب البيان، فقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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