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روّج المخدّرات في حي السلم... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه بالجرم المشهود!
أمن وقضاء
2024-07-28 | 05:31
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روّج المخدّرات في حي السلم... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه بالجرم المشهود!
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في محلة حي السلم. وعلى الفور باشرت القطعات المختصة بإجراءاتها الميدانية والإستعلامية لتحديده وتوقيفه.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصلّت شعبة المعلومات إلى معرفة هويته ويدعى: ح. ع. (من مواليد عام ٢٠٠٤، سوري).
وبتاريخ 09- 07- 2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة حي السلم أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية تم ضبطها، وتبيّن أنها مسروقة من محلة بئر حسن، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبتفتيشه والدراجة تم ضبط:
- مسدس حربي مع ممشط
- 36 كيسا من مادة الفرعون لون بني
- 46 كيسا من مادة الفرعون لون زهر
- 37 حبة من مادة eskaneve
- 14 طبة بلاستيكية من مادة الباز
-11 كيسا من مادة الحشيشة
- 60 حبة من مادة carisol
- 60 حبة من مادة tramadol
- 6 حبات من مادة lasa
- كيسَين من مادة السالفيا.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في محلة حي السلم.
وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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