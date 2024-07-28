"السفينة" في قبضة الجيش... وهذا ما قالته مصادر في المخابرات للـLBCI

أوقفت مخابرات الجيش بتاريخ 27/7/2024، المدعو "ع.ف.ع" الملقب بـ"السفينة"، مواليد ١٩٩٠ لقيامه بترويج المخدرات.



وكشفت مصادر في مخابرات الجيش للـLBCI أنه ومنذ حوالي السبع سنوات عمل "السفينة" في تجارة وترويج المخدرات كحشيشة الكيف والكوكايين، حيث كان يقوم بشراء المخدرات ويرسلها إلى بيروت، حيث يتم تسليمها الى أشخاص يعملون في مجال الترويج لصالحه.



يذكر أن "السفينة" أوقف في منزل في حي المرح (الهرمل). وقد تمّت مصادرة آليات ومواد تصنيع وكميات كبيرة من المخدرات والسلاح وتم اقتياده للتحقيق بإشراف القضاء المختص.