مصادر دبلوماسية للـLBCI: الضربة الإسرائيلية على لبنان محسومة

أكدت مصادر دبلوماسية متابعة من واشنطن وبيروت للـLBCI، أن الضربة الإسرائيلية على لبنان محسومة.



وقالت المصادر: "العمل جار على أن تكون محدودة في الحجم والمكان وتجنب المدن الكبيرة حيث الاكتظاظ السكاني والمدنيين بما فيها بيروت بمعنى ألا تجر "حزب الله" الى رد كبير يفرض عليه".