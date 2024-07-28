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رمي قنبلة وإطلاق نار قرب مولد إشتراك في جبل البداوي

أمن وقضاء
2024-07-28 | 09:43
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رمي قنبلة وإطلاق نار قرب مولد إشتراك في جبل البداوي
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رمي قنبلة وإطلاق نار قرب مولد إشتراك في جبل البداوي

أقدم مجهولون عرف أحدهم وهو من آل "ج" على رمي قنبلة يدوية بالقرب من مولد اشتراك خاص للكهرباء في منطقة جبل البداوي قرب منزل ج. ع. صاحب سلسلة محطات وقود في الشمال. كما أطلق المجهولون النار من أسلحة حربية في الهواء من دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات، قبل أن يفروا إلى جهه مجهولة.

وأفادت معلومات بأن خلافات شخصية ودعوى أمام القضاء تقف وراء الحادث، وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيقات.

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