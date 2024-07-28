قوى الأمن عممت صورة مفقودة غادرت منزل ذويها في ضهر العين ولم تعد

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: عبير علي الهليل (مواليد عام 2006، سورية) التي غادرت منزل ذويها الكائن في بلدة ضهر العين - الكورة بتاريخ 26-7-2024 ولم تعد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 415463-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.



