تضافر جهود آليات وعناصر الدفاع المدني وطوافات الجيش لإخماد النيران في أحراج بزال وقبعيت وحبشيت

يبذل عناصر الدفاع المدني بالتعاون مع طوافات القوات الجوية في الجيش اللبناني، لليوم الثالث على التوالي، جهودًا جبارة للتمكن من السيطرة على النيران التي اندلعت في أحراج بلدة بزال العكارية وامتدت باتجاه المساحات الحرجية في خراج بلدتي قبعيت وحبشيت المجاورتين.



ولا زال العناصر يواجهون تحديات كبرى أبرزها سرعة الهواء التي تخطت الـ60 كلم/ساعة ما ساهم في اتساع رقعة الحريق، إضافةً إلى وعورة تلك البقعة الجغرافية وانعدام الطرق فقد اضطر العناصر لمد الخراطيم لمسافات تخطت الـ1000 متر واستعانوا أيضًا بأدوات الإطفاء اليدوية لا سيما في قعر الوادي حيث لا إمكانية لوصول الآليات بسبب شدة المنحدرات.



من جهته، تابع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار سير العمليات، مشددًا على ضرورة بذل كافة المحاولات الممكنة لإخماد النيران بأقصى سرعة سيما وأن مؤشر خطر اندلاع حرائق الغابات أظهر مستويات بالغة الخطورة في الأيام الثلاثة المقبلة.



وتتواصل الجهود للسيطرة على النيران، وقد تم حصرها وإبعادها عن المنازل المجاورة في بلدة حبشيت.