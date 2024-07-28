الجيش: توقيف 31 مواطنًا ضمن إطار التدابير الأمنية

أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 4 مواطنين وفقًا لما يلي:



• دهم منازل مطلوبين في بلدة سحمر – البقاع وتوقيف المواطن (ا.خ.) المطلوب لإقدامه على طعن أحد الأشخاص وإطلاق النار.

• دهم منازل مطلوبين في منطقة التل - الهرمل، وتوقيف المواطن (ع.ا.) المطلوب لإقدامه على إطلاق النار.

• توقيف المواطن (ع.ج.) في منطقة البيرة – البقاع والمواطن (م.س.) في منطقة حوش الحريمة – البقاع لإقدامهما على إطلاق النار.

كما نفذت دوريات من مديرية المخابرات عمليات دهم في منطقة البقاع نتج عنها توقيف 27 شخصًا لإطلاقهم النار، وفق بيان.

وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.