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قوى الأمن: توقيف سارق دراجات آلية من مناطق عدة

أمن وقضاء
2024-07-29 | 03:53
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قوى الأمن: توقيف سارق دراجات آلية من مناطق عدة
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قوى الأمن: توقيف سارق دراجات آلية من مناطق عدة

 صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"بنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي، لمكافحة الجرائم، تمكنت شعبة المعلومات من رصد شخص ينفذ عمليات سرقة دراجات آلية، كان آخرها بتاريخ 15- 07- 2024، في داخل مرآب مبنى في محلة الرملة البيضاء، حيث سرق دراجة نوع "Sym".

على أثر ذلك، باشرت الشعبة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه فيه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت من تحديد هويته، ويُدعى: - أ. و. (من مواليد عام ٢٠٠١، فلسطيني)

بتاريخ حصول عملية السرقة الأخيرة له، وبعد مراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة، بالجرم المشهود، في أثناء محاولته سرقة دراجة من داخل مرآب "سبينس" في محلة الجناح، على متن دراجة آلية نوع "جوغ"، تم ضبطها.

بتفتيشه والدراجة، تم ضبط عدد من المفاتيح وأدوات تُستَعمل للسرقة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بسرقة العديد من الدراجات الآلية من عدة مناطق، وآخرها كانت بتاريخ توقيفه من محلة الرملة البيضاء. وأنه كان بصدد سرقة دراجة أخرى من محلة الجناح ولكن عملية توقيفه حالت دون ذلك. كما اعترف أنه يقوم ببيع الدراجات المسروقة في محلة الرحاب.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الأمن:

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دراجات

مناطق

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