في زحلة... جريج اثر خلاف عائلي على ميراث تطور إلى إطلاق نار

تطور خلاف عائلي على الميراث بين شخصين في زحلة - حي مار مخايل، إلى إطلاق نار، حيث أطلق "ط.ت" النار على ابن شقيقه "ج.ت" وأصابه بـ3 طلقات في يده وخصره وظهره.



ونقل الجريح إلى مستشفى "خوري" للمعالجة، فيما فر مطلق النار إلى جهة مجهولة. وفتحت القوى الأمنية تحقيقا في الحادث، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".