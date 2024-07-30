"الريجي" ضبطت منتجات مهرّبة ومقلّدة وتجهيزات لتزوير المعسّل

منتحلو صفة أمنية دخلوا منزل صراف في صيدا وسلبوه مبلغ مئتَي الف دولار في قبضة قوى الامن

منتحلو صفة أمنية دخلوا منزل صراف في صيدا وسلبوه مبلغ مئتَي الف دولار في قبضة قوى الامن

عون في أمر اليوم بمناسبة عيد الجيش: إلى شبابِنا الذين يطمحون لبناء مستقبلهم في الخارج "المؤسّسة العسكرية بحاجة إليكم"