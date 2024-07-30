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"الريجي" ضبطت منتجات مهرّبة ومقلّدة وتجهيزات لتزوير المعسّل
أمن وقضاء
2024-07-30 | 03:09
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"الريجي" ضبطت منتجات مهرّبة ومقلّدة وتجهيزات لتزوير المعسّل
ضبطت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المقلّد والسيجار والسجائر الإلكترونية vape، بنتيجة عمليات دهم نفّذتها في مناطق النبعة وبرج حمود وعين علق.
كما ضبطت دوريات "الريجي" في موقع في سن الفيل تجهيزات لتزوير المعسّل بطريقة يدوية.
وسطرّت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
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