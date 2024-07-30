مزاحُ فتيةٍ يثير الهلع بين المواطنين وأمن الدولة توقفهم

على أثر ورود اتصالاتٍ مريبة إلى عدد من المواطنين في منطقة صور، أثارت حالًا من الهلع والبلبلة ما اضطرار المواطنيين إلى إخلاء نحو 25 منزلًا في بلدة طيرفلسيّة، وبنتيجة التحرّيات والاستقصاءات، التي قام بها مكتب صور في أمن الدولة، توافرت معلومات عن الأشخاص الذين اجروا هذه الاتّصالات وهم ثلاثة فتية (فلسطينيّ ولبنانيَّان).



وقامت المديرية العامة لامن الدولة بتوقيفهم وأُجري المقتضى القانونيّ بحقّهم، بالتنسيق مع النيابة العامّة الاستئنافيّة في الجنوب.



وأكّدت المديرية العامة لأمن الدولة أنّ هذه الظروف الاستثنائيّة، التي يمرّ بها لبنان، تحتّم على الجميع التحلّي بأعلى درجات الوعي والجدّيّة في التعاطي وأنّ المزاح بأمورٍ مصيريّة تعرّض المرتكبين والمواطنين على السواء لعواقب سلبيّة، الجميع اليوم بغنى عنها.



