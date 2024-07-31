قائد الجيش يضع إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش

وضع قائد الجيش العماد جوزاف عون إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع الوطني، بمناسبة ذكرى شهداء الجيش.



وحضر عدد من ضباط أركان القيادة، تكريمًا لأرواح الشهداء الطاهرة وتقديرًا لما بذلوه من تضحيات وصولًا إلى الاستشهاد دفاعًا عن لبنان.