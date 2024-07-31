سرق 10 مستشفيات... وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته وضبطت 9 معدات طبية

أوقفت قوى الأمن الداخلي ع. ر. (من مواليد عام ۱۹۹۰، فلسطيني) لسرقته معدات طبية وهواتف ومبالغ مالية من داخل المستشفيات، وآخرها بتاريخ 24-06-2024، حيث أقدم وهو يرتدي كمامة وقبعة سوداء على الدخول إلى مستشفى في محلة بصاليم وسرقة جهاز طبي "monitor" من داخل إحدى الغرف، قُدِّرَت قيمته بحوالى عشرة آلاف دولار أميركي.



وتبيّن أن الموقوف هو من أصحاب السوابق بجرم سرقة من داخل المستشفيات، وقد تمكنت القوى الامنية من توقيفه في محلة سن الفيل داخل مؤسسة للمعدّات الطبية عائدة للمدعو ب. خ. (من مواليد عام ١٩٧٤، لبناني) الذي تم توقيفه أيضاً.



وبتفتيش المؤسسة، تم ضبط /3/ معدات طبية (آلات)، وضُبِطَ بحوزة الأول هاتف خلوي مسروق.



وبالتحقيق مع (ع. ر.)، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه عدة عمليات سرقة طالت /10/ مستشفيات: رفيق الحريري، الحياة، الكرنتينا، الشرق الأوسط، بهمن، مار يوسف، جزين الحكومي، الروم، السان شارل وهارون، حيث كان يدخلها ويتجوّل بين الطوابق ويقوم بمراقبة الغرف للتّأكّد من خلوِّها من الأشخاص وسرقة ما توفّر من معدات طبية، هواتف خلوية، ومبالغ مالية.



وأضاف أنه كان يبيع الهواتف المسروقة في مخيّم صبرا، أما المعدات الطبية فقد باع قسم منها للثاني وقسم لشخص آخر يملك محل للمعدات الطبية في محلة الضاحية.



وبنتيجة المتابعة، تمكّنت الشعبة من تحديد هوية الأخير ويدعى (ع. ي. من مواليد عام ۱۹۹٤، لبناني)، تم استدعاؤه للتحقيق.



وبالتحقيق مع (ب. خ.) و(ع. ي.)، اعترفا بشراء المعدات الطبية من الأول دون معرفتهما بأنها مسروقة، وقام (ع. ي.) بتسليم كل المعدات التي اشتراها منه وعددها /6/.