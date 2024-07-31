إخماد حريق قرب منشآت النفط في البداوي

أخمدت عناصر من الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني حريقًا إندلع في أعشاب يابسة داخل أرض محاذية لمنشآت نفط طرابلس الكائنة في البداوي ومنعوا تمدد الحريق نحو المنشآت أو اقترابه من خزاناتها، بعدما واجهوا صعوبات في إخماد الحريق نتيجة قوة الرياح التي ساعدت في اتساع رقعته وتمدده بسرعة كبيرة.



وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الثانية في غضون أسبوع التي تشتعل فيها النيران بالمكان نفسه، من غير أن يتضح إذا كان الحريق متعمدًا أم ناتج عن إرتفاع درجات الحرارة.