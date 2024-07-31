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تدابير سير إلى الطرق المؤدية إلى بكركي بمناسبة الإحتفال بتطويب البطريرك إسطفان الدويهي بتاريخ 2-8-2024
أمن وقضاء
2024-07-31 | 08:25
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تدابير سير إلى الطرق المؤدية إلى بكركي بمناسبة الإحتفال بتطويب البطريرك إسطفان الدويهي بتاريخ 2-8-2024
بمناسبة الاحتفال بتطويب البطريرك اسطفان الدويهي الذي سيقام عند الساعة 20:30 من يوم الجمعة 2-8-2024 في الصرح البطريركي - بكركي ومن المتوقع أن يشارك فيه عدد كبير من الشخصيات الرسمية والاجتماعية والدينية وجموع غفيرة من المواطنين.
لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير سير اعتبارًا من الساعة 17:00 ولغاية الساعة 24:00 من التاريخ المذكور، وفقًا لما يلي:
منع وقوف السيارات على جانبي الطرقات المؤدية إلى مكان الاحتفال، من مفرق ملعب "فؤاد شهاب" ولغاية كنيسة البازيليك/حريصا.
منع مرور السير بشكل كلي من مستديرة ساحل علما ولغاية كنيسة "البازيليك" - حريصا، بالاتجاهين.
وتم تخصيص مرائب في نقاط عدة لركن آليات المشاركين، وفقًا للتالي:
مرآب ملعب فؤاد شهاب: مخصّص لركن سيارات الإعلاميين والمنظمين.
مرآب مدرسة الرسل (APOTRES): مخصص لركن سيارات رجال الدين.
مرآب مطعم السلطان إبراهيم (كازينو لبنان): مخصص لركن سيارات المشاركين القادمين من الشمال.
مرآب جامعة الروح القدس - الكسليك: مخصص لركن سيارات المشاركين القادمين من الجنوب.
مرآب "فهد سوبر ماركت" ومرآب بنك لبنان والمهجر: لركن سيارات المشاركين القادمين من منطقة جونية وضواحيها.
مرآب دير سيدة بزمار: مخصص لركن سيارات المشاركين القادمين من المناطق الجبلية.
مرآب دير مار انطونيوس ومرآب الكنيسة البولسية في حريصا لركن سيارات الشخصيات الرسمية.
وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير التوجيهية تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
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بتاريخ
2-8-2024
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