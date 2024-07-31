لاكروا بحث مع العماد عون واللواء البيسري في التطورات الامنية الاخيرة

بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان –بيار لاكروا، يرافقه قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان الجنرال أرولدو لاثارو، الأوضاع العامة في البلاد والتطورات عند الحدود الجنوبية.ايضا، استعرض المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري مع لاكروا، ولاثارو الأوضاع العامة على أثر الإعتداء الإسرائيلي الأخير وكيفية لجم التدهور الحاصل منعا للانزلاق نحو الحرب.