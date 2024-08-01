أحد المطلوبين للقضاء روّج المخدرات في العمروسية وحي السلم... وشعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدِّرات في العمروسية وحي السلم.



وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة بإجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف هويته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويته وهو المدعو: أ. ك. (من مواليد عام ٢٠٠٦، فلسطيني) مطلوب للقضاء بجرم مخدرات.



وبتاريخ 10- 07- 2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في منطقة الضاحية على متن دراجة آلية نوع "سويت" لون أسود تم ضبطها، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبتفتيشه والدراجة، ضبط ما يلي:

- 14 كيسا من مادة الجوكر

- 35 كيسا من مادة حشيشة الكيف

- 3 أكياس من مادة السالفيا.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن على متن الدراجة التي أوقف على متنها.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.