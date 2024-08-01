العثور على جثة عائمة على سطح مياه البحر في شكا

عُثر على جثة عائمة على سطح مياه البحر، قرب مرفأ شركة السبع للترابة، في شكا.



وحضرت إلى المكان الأجهزة الأمنية.



وكشفت على الجثة حيث تبين أنّ الجثة تعود للمواطن م.ن من طرابلس.



واثناء وجود م.ن برفقة صديقه ع.ر صباح اليوم، على دراجه نارية، في القرب من نفق شكا القديم, أفاد الأخير بأنّ مجهولين حاولوا سلبهم ورميهم في البحر ما أدى الى غرق الاول.