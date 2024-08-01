الادعاء على الفنان هادي اسود وسائقه بجرم النصب والإحتيال

علمت الـLBCI أن النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ادعت على الفنان هادي اسود وسائقه بجرم النصب والإحتيال وإنتحال صفة أمنية وأحالته الى قاضي التحقيق في جبل لبنان وذلك بعد توقيفه من قبل مفرزة بعبدا القضائية منذ أيام.