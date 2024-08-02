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بعد رصد ومتابعة... شعبة المعلومات أوقفت في محلّة الحمرا لصّين سرقا إطارات عدد من السيارات
أمن وقضاء
2024-08-02 | 03:03
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بعد رصد ومتابعة... شعبة المعلومات أوقفت في محلّة الحمرا لصّين سرقا إطارات عدد من السيارات
حصلت مؤخراً عمليات سرقة إطارات سيارات مركونة في منطقة الحمرا - بيروت، من قبل أشخاص مجهولين، وتداولت وسائل الإعلام ومواقع التّواصل الاجتماعي تلك السرقات التي فاجأت سكان المحلة.
وعلى الفور، باشرت شعبة المعلومات بإجراءاتها في مواقع حصول عمليات السّرقة. وبنتيجة المتابعة والجهود الاستعلاميّة، توصّلت إلى تحديد هويّة الفاعلَين:
- ف. م. (من مواليد عام ١٩٩٤، سوري)
- ش. م. (من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري)
وهما من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبتاريخ 20-07-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوة الخاصة في الشعبة من توقيف المذكورَين في المحلة ذاتها.
وبالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بتواريخ مختلفة، وبعد منتصف الليل، بتنفيذ عمليات سرقة إطارات سيّارات في محلّة الحمرا، وأنّهما استخدما في عمليات السرقة دراجة آلية نوع "سويت" لون أبيض وسيارة نوع "بي أم" لون فضي، وأنّهما كانا يبيعان الإطارات المسروقة في محلّة صبرا.
وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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سرقة
إطارات سيارات
الحمرا
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