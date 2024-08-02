الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نادي قضاة لبنان: العدالة المتأخّرة في انفجار المرفأ هي ظلم سواء للضحايا وللمدعى عليهم وللمشتبه فيهم

أمن وقضاء
2024-08-02 | 10:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نادي قضاة لبنان: العدالة المتأخّرة في انفجار المرفأ هي ظلم سواء للضحايا وللمدعى عليهم وللمشتبه فيهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نادي قضاة لبنان: العدالة المتأخّرة في انفجار المرفأ هي ظلم سواء للضحايا وللمدعى عليهم وللمشتبه فيهم

شدد نادي قضاة لبنان على أن المطلوب اليوم أن يقوم كلٌّ من مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية والوزراء المعنيين، بدوره وفقًا للقانون، بما يسمح للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بعدها بمواصلة عمله وإعادة تسيير التحقيقات أصولًا نحو مبتغاها وصولاً إلى إظهار الحقيقة وإقامة العدل للضحايا من جهة، وللمدعى عليهم وللمشتبه فيهم إدانةً أو براءةً من جهةٍ أخرى.

وطالب نادي قضاة لبنان في بيان، "مع تأكيده على بياناته السابقة في قضية تفجير مرفأ بيروت، من الجميع وقفة حقٍّ جريئة مع الضمير"، معتبرا أن "العدالة المتأخِّرة هي الظلم سواء للضحايا وللمدعى عليهم وللمشتبه فيهم".

وجاء في بيان نادي قضاة لبنان :" 

٤ آب ٢٠٢٠ يوم اهتزَّت العاصمة ونُكِبَ الوطن وسقط الأبرياء الآمنون في بيوتهم وعلى قارعات الطرق.

جريمة هزَّت ضمير الإنسانية جمعاء. لكنها لم تهزّ ضمائر بعض المعنيِّين والمسؤولين في لبنان.

وبعد مرور أربع سنوات على الفاجعة الرهيبة، لا زالت العدالة غير متحقِّقة،

والأسباب متعدِّدة: 

- تعسُّف في استخدام الحق من بعض المشتبه بهم بتكرار تقديم طلبات الرد وطلبات النقل للارتياب المشروع وطلبات المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز المعطّلة.
- ⁠توقف إجراءات الملاحقة منذ ما يُقارب السنة ونصف السنة.
- ⁠تدخلات سياسية.
- ⁠تهديد للمحقق العدلي وبعض القضاة الآخرين. 
- وضع العراقيل لمنع تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

نادي قضاة لبنان

انفجار المرفأ

LBCI التالي
بعد رصد ومتابعة... شعبة المعلومات أوقفت في محلّة الحمرا لصّين سرقا إطارات عدد من السيارات
حزب الله يعلن إطلاق "عشرات" الصواريخ على شمال إسرائيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-07-29

جعجع: من عطل التحقيقات في انفجار المرفأ يعطل الانتخابات الرئاسية

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-01

الصراف زود الحجار بوثائق تساعد في الوصول إلى الحقيقة في تحقيقات انفجار المرفأ

LBCI
أمن وقضاء
2024-06-22

هيئة إدارية جديدة لنادي قضاة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-13

وليام نون: نأمل بالوصول الى قرار ظني قريبا بقضية انفجار المرفأ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

العدوان الإسرائيلي مستمر على البلدات الجنوبية

LBCI
أمن وقضاء
11:45

تدابير سير يوم غد السبت في إهدن تزامنا مع الاحتفال بتطويب البطريرك إسطفان الدّويهي

LBCI
أمن وقضاء
07:50

مفرزة زحلة القضائية أوقفت عصابة سرق أفرادها منزلًا أثناء تواجد مالكه خارج البلاد

LBCI
أمن وقضاء
03:35

اشكال عائلي في الضاحية.. احتراق محل وسقوط قتيل (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
14:00

ممثل البابا فرنسيس يعلن من بكركي تطويب البطريرك اسطفان الدويهي

LBCI
آخر الأخبار
12:39

المقاومة الإسلامية: إستهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة

LBCI
منوعات
15:15

لم تنم منذ 30 عامًا... ما اعترفت به امرأة فيتنامية صادم!

LBCI
أخبار دولية
13:51

أوستن أطلع إسرائيل على التغييرات في القوات الأميركية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:15

من أدما إلى لبعا... على خطى البطريرك الدويهي

LBCI
أخبار لبنان
14:22

لحظة إعلان البطريرك اسطفان الدويهي طوباويًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

آخر نتائج وأخبار الساعات الأخيرة من أولمبياد باريس ٢٠٢٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

العدوان الإسرائيلي مستمر على البلدات الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

رد حزب الله حتمي... ومساع دولية للتخفيف من وطأته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

قطر تودع إسماعيل هنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

اسرائيل تترقب رد ايران وحزب الله ... ونتنياهو يواجه انتقادات داخلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

مقتطفات عن تقارير عرضتها الـLBCI عن البطريرك الدويهي ومحطات حياته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

سياسة الإغتيالات... نهج إسرائيلي ليس بجديد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:35

اشكال عائلي في الضاحية.. احتراق محل وسقوط قتيل (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:04

إنخفاض بأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
04:48

طيران الشرق الأوسط: رحلات 2 و3 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها

LBCI
خبر عاجل
07:01

طيران الشرق الأوسط: رحلات 4 و5 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها

LBCI
أخبار لبنان
08:23

باسيل وقّع قرارًا بفصل النائب آلان عون من التيار

LBCI
آخر الأخبار
03:50

هيئة البث الإسرائيلية عن أعضاء الكنيست: خطة الجيش الاسرائيلي الحالية للتوغل البري إلى لبنان مغلوطة

LBCI
صحف اليوم
00:08

مواقف نصرالله أمس اتخذت بعداً جديداً (الأخبار)

LBCI
خبر عاجل
14:00

ممثل البابا فرنسيس يعلن من بكركي تطويب البطريرك اسطفان الدويهي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More