تدابير سير يوم غد السبت في إهدن تزامنا مع الاحتفال بتطويب البطريرك إسطفان الدّويهي

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، أنه لمناسبة تطويب البطريرك اسطفان الدّويهي يوم السبت 3-8-2024، في إهدن، ستتّخذ تدابير سير وحفظ أمن ونظام اعتباراً من السّاعة 10:00 ولغاية السّاعة 22:00 من التاريخ المذكور، وفقاً لما يلي:



- منع وقوف السيّارات على جانبي الطّرقات المؤدّية إلى مكان الاحتفال.



- منع المرور من مستديرة البلدية باتّجاه الميدان وصولا الى كنيسة مار جرجس، اعتبارا من السّاعة 11:00 لغاية السّاعة 14:00 من التّاريخ ذاته.



- منع المرور، بشكل آنيّ ومتقطّع، على عددٍ من طرقات إهدن.



- تم تخصيص عدد من المرائب لركن السّيّارات على طول الأوتوستراد الجديد ومداخل إهدن، ليتم نقل المشاركين إلى مكان الاحتفال بواسطة حافلات مخصصّة لهذه الغاية.



وطلبت القوى الامنية من المواطنين، وعدم سلوك طرقات إهدن، أمّا القاطنين في إهدن وجوارها عدم التّنقّل بواسطة آلياتهم إلّا عند اللّزوم، والتّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.