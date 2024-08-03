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جريح في غارات إسرائيلية قرب الحدود السورية-اللبنانية

أمن وقضاء
2024-08-03 | 04:08
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جريح في غارات إسرائيلية قرب الحدود السورية-اللبنانية
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جريح في غارات إسرائيلية قرب الحدود السورية-اللبنانية

أفاد مصدر مقرب من حزب الله وكالة فرانس برس بأن سائقًا سوريًا أصيب بجروح مساء الجمعة في غارات إسرائيلية استهدفت قافلة شاحنات وقود كانت في طريقها إلى لبنان من سوريا المجاورة. 
     
وقال المصدر إن "ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت مساء الجمعة شاحنات صهاريج على الحدود السورية-اللبنانية في منطقة حوش السيد علي، ما أدى إلى إصابة سائق سوري". 
     
وأضاف أن هذه الغارات سبقتها قبل وقت قصير ضربات إسرائيلية أخرى على المنطقة الحدودية نفسها.
     
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن غارات إسرائيلية استهدفت الأراضي السورية قرب الحدود مع لبنان، لكن من دون أن يشير إلى وقوع إصابات من جرائها.
     
وأفاد المرصد السبت بأن ضربات جوية إسرائيلية استهدفت ليل الجمعة السبت منطقة معبر مطربا الذي يتواجد عناصر قوات النظام فيه شكليًا ويعتبر أحد المعابر الذي يستخدمه حزب الله لتنقل الشاحنات والعناصر بين لبنان وسوريا.
     
ولفت إلى أن الضربة الأخرى استهدفت مزرعة في ريف القصير بريف حمص في منطقة خاضعة لسيطرة حزب الله، بدون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
     
وينتشر حزب الله بكثافة على جانبي الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا حيث يدعم قوات النظام السوري.

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إسرائيلية

الحدود

السورية-اللبنانية

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