مركز عمليات طوارىء الصحة: شهيد وجريحان في الغارة على البازورية - وادي جيلو

أعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة ان "العدوان الاسرائيلي على مركبة بين بلدتي البازورية ووادي جيلو هذا الصباح أدى في حصيلة نهائية إلى استشهاد شاب وجرح اثنين آخرين".