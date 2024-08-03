عملية دهم للجيش في السفري... وتوقيف أحد أفراد عصابة الاتجار بالمخدرات التابعة للمطلوب "أبو سلة"

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل مطلوبين في بلدة السفري - البقاع وأوقفت المواطن (ز.ش.) أحد أفراد عصابة الاتجار بالمخدرات التابعة للمطلوب علي منذر زعيتر (أبو سلة)، وضبطت كمية كبيرة من مادة الكوكايين، ومبالغ مالية مزورة، وعددًا من السبائك الذهبية المزيفة.



وبحسب البيان، فقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.