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مسيرتان بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لانفجار مرفأ بيروت... وتدابير سير لقوى الأمن
أمن وقضاء
2024-08-03 | 08:51
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مسيرتان بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لانفجار مرفأ بيروت... وتدابير سير لقوى الأمن
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لانفجار مرفأ بيروت الكارثي والأليم وتكريماً لأرواح الشهداء، ستنطلق مسيرتان بتاريخ غدا الأحد اعتبارًا من الساعة 16،00 ولحين الانتهاء على الشكل التالي:
الأولى: من أمام مركز فوج إطفاء بيروت/الكرنتينا باتجاه مرفأ بيروت.
الثانية: من ساحة الشهداء باتجاه مرفأ بيروت.
لذلك، ستتّخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:
- قطع السير المتّجه من ساحة الفورم دو بيروت باتجاه مبنى الفورم، وتحويله نحو الدخولية.
- إغلاق جميع الطرقات الفرعية ومنع دخول السيارات إلى المسلك الممتد من جسر الكرنتينا وصولاً إلى بيت الكتائب/الصيفي.
- قطع الطريق من أمام محطة التسفير سابقا باتجاه تمثال المغترب.
- قطع الطريق من أول شارع الجمارك وفي آخره.
- قطع السير المتّجه من محلة الدورة باتجاه جادة شارل الحلو/الكرنتينا، وتحويله باتجاه سوق السمك والشوارع المحيطة.
لذلك، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبلافتات السّير التّوجيهيّة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
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