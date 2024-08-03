خططوا للتسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية... توقيف 23 شخصًا في البيرة - الشمال

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة البيرة - الشمال، وأوقفت 4 مواطنين و19 سوريًّا أثناء تخطيطهم للتسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية، وضبطت في حوزتهم سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر والأعتدة الحربية.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.