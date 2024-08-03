توقيف 3 أشخاص سرقوا كمية كبيرة من المازوت في بكفيا

ادّعى أحد المواطنين لدى مخفر بكفيّا في وحدة الدّرك الإقليمي بتاريخ 22-07-2024، أنّ مجهولين أقدموا ليلًا على سرقة حوالي 1،300 ليتر مازوت من الموّلد العائد له في بلدة الربوة- المتن، وفرّوا إلى جهة مجهولة.



ونتيجةً للتحريّات والاستقصاءات المكثّفة، توصّلت عناصر المخفر إلى تحديد مكان تواجد السّارقين، وكامل هويّتهم. وتبيّن أنهم يُدعون:



-أ. أ. (مواليد عام 1999، سوري) الذي كان قد أوقف سابقًا بتاريخ 13-10-2023 بجرم سرقة مازوت من المحلّة ذاتها، وإقامة غير مشروعة. وأودع الأمن العام بتاريخ 19-06-2024، ليعود ويدخل الأراضي اللبنانيّة خلسة.

-م. ك. (مواليد عام 2004، سوري)

-ر. أح. (مواليد عام 2006، سوري)



وبتاريخ 23-07-2024، تمكّنت إحدى الدوريّات من توقيفهم في البلدة المذكورة أعلاه على متن سيّارة، بالتنسيق مع عدد من المواطنين.



وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم.



وأجري المقتضى القانوني بحقّهم جميعًا، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء.