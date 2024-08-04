أمن الدولة في عكّار تُخلي بلدة بزبينا من النازحين السوريّين المخالفين

أخلت دوريّات من أمن الدولة في عكّار بلدة بزبينا من النازحين السوريّين المخالفين، وذلك بعد أن وجّهت اليهم إنذارات بالإخلاء منذ مدّة، تنفيذاً لقرارات الحكومة اللبنانيّة.