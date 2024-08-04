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مرتكب جريمة البداوي سلم نفسه الى شعبة المعلومات
أمن وقضاء
2024-08-04 | 04:03
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مرتكب جريمة البداوي سلم نفسه الى شعبة المعلومات
سلم المدعو "ر.ف" نفسه فجر اليوم الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، على خلفية مقتل المدعو "ب.د" في منطقة جبل البداوي ليل امس.
وذلك بعدما اقدم "ر.ف" على اطلاق النار من سلاح حربي على القتيل داخل محله في المنطقة لتصليح الهواتف الخليوية، نقل بعدها الى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، لكنه ما لبث ان فارق الحياة متأثرا بإصابته.
وتمت احالة الموقوف الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية.
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