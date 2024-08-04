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بعملية نوعية... توقيف مروج عملة مزيفة وضبط مبلغًا ضخمًا بحوزته

أمن وقضاء
2024-08-04 | 07:46
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بعملية نوعية... توقيف مروج عملة مزيفة وضبط مبلغًا ضخمًا بحوزته
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بعملية نوعية... توقيف مروج عملة مزيفة وضبط مبلغًا ضخمًا بحوزته

توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج العملة المزيّفة في مناطق عاليه والجبل والشحار الغربي على متن سيارة نوع "بي ام" في لون فضي مجهولة باقي المواصفات.

وعلى أثر ذلك باشرت القطعات المختصة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديده وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد باقي مواصفات السيارة المذكورة ومستخدمها ويدعى م. ح. (من مواليد عام ۱۹۷۲، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بقضايا مخدرات.

وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشعبة على متن سيارة الـ "بي أم" في محلة قبر شمول، حيث عملت على توقيفه بعملية نوعية وتم ضبط السيارة.

وبتفتيشه والسيارة، تم ضبط مبلغ 671،400 دولار أميركي مزيّف، سكين ست طقات، وهاتف خلوي.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بنقل العملة المزيّفة من منطقة بريتال على متن سيارته التي تم ضبطها، لقاء بدل مادي. وأضاف أنه كان بصدد تسليم المبلغ الذي ضبط بحوزته لأحد الزبائن مقابل مبلغ صحيح بالدولار الأميركي.

وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.

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