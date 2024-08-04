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التحقيق في انفجار المرفأ... هذا ما أكدته مصادر متابعة للـLBCI
أمن وقضاء
2024-08-04 | 10:07
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التحقيق في انفجار المرفأ... هذا ما أكدته مصادر متابعة للـLBCI
أكدت مصادر متابعة للتحقيق في انفجار المرفأ أن المحقق العدلي طارق البيطار مصمم على إنهاء التحقيقات في الملف قبل نهاية العام، على أن يكون في نهاية الـ2024 قرار إتهامي امام الرأي العام وسيكون هناك من يؤيده ومن يرفضه.
كذلك، أشارت المصادر للـLBCI إلى أن القاضي بيطار الذي أجرى ويجري اجتماعات مع المدعي العام التمييزي جمال الحجار يريد السير بإنهاء الملف إما بالتعاون مع القاضي الحجار وإما من دونه، لافتةً إلى أن الإجتماعات بين الحجار والبيطار لم تسفر حتى الأن عن وجهة نظر متفق عليها.
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