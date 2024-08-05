الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توقيف اثنين من أفراد عصابة نفذت أكثر من 50 عمليّة سرقة بين المتن وكسروان

أمن وقضاء
2024-08-05 | 03:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توقيف اثنين من أفراد عصابة نفذت أكثر من 50 عمليّة سرقة بين المتن وكسروان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
توقيف اثنين من أفراد عصابة نفذت أكثر من 50 عمليّة سرقة بين المتن وكسروان

في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة، وبعد أن كَثُرَت عمليات سرقة المنازل في قضائي المتن وكسروان ضمن محافظة جبل لبنان التي كان آخرها بتاريخ 16-07-2024 من محلة مزرعة يشوع، حيث أقدم مجهولون على الدخول إلى منزل مواطن بواسطة الكسر والخلع وسرقوا من داخله مبلغ من المال وقدره 8000 دولار أميركي، وسلسال من الذهب، وفرّوا إلى جهة مجهولة.

وعلى أثر ذلك باشرت شعبة المعلومات بإجراءاتها في أماكن حصول عمليات السرقة، ومن خلال المتابعة والجهود الاستعلامية، توصّلت إلى تحديد هوية المشتبه بهما بتنفيذ عمليات السرقة وهما:

- ع. ط. (من مواليد عام ١٩٩٥، سوري)
- ح. ح. (من مواليد عام ۱۹۷۸، سوري)

وبتاريخ 21- 07- 2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت القوة الخاصة في الشعبة عملية متزامنة ضمن منطقتي زوق مصبح وجعيتا، نتج عنها توقيف المذكورَين وضبط دراجتهما المستخدمة في عمليات السرقة. وبتفتيش منزل الأول، ضُبِطَ بداخله كمية كبيرة من المسروقات.

وبالتحقيق معهما اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة إقدامهما على تنفيذ أكثر من 50 عملية سرقة من داخل منازل بواسطة الكسر والخلع ضمن المتن وكسروان، وتحديداً مزرعة يشوع زكريت - جونيه - طبرجا - صفرا - جبيل - ذوق مصبح - ذوق مكايل، وأن المضبوطات داخل منزل الأول هي ناتجة عن تلك السرقات.

وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

اثنين

أفراد

عصابة

عمليّة

المتن

وكسروان

LBCI التالي
أمن الدولة ختمت سوبرماركت في محلّة أبي سمرا بالشمع الأحمر
الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا مستمرة وطالت اليوم محطة التحويل في مشروع مياه الطيبة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-08-03

عملية دهم للجيش في السفري... وتوقيف أحد أفراد عصابة الاتجار بالمخدرات التابعة للمطلوب "أبو سلة"

LBCI
أمن وقضاء
2024-07-20

توقيف 2 من أفراد عصابة تروج المواد الممنوعة في جبل لبنان وأحد زبائنهما

LBCI
أمن وقضاء
2024-07-19

شعبة المعلومات توقف أحد أفراد عصابة سرقة وسلب دراجات آلية

LBCI
أمن وقضاء
2024-06-25

عصابة نفّذت العديد من عمليات سرقة بطريقة احتيالية... "المعلومات" كشفت هويات أفرادها وأوقفت الرأس المدبّر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:14

أمن الدولة ختمت سوبرماركت في محلّة أبي سمرا بالشمع الأحمر

LBCI
أمن وقضاء
13:44

الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا مستمرة وطالت اليوم محطة التحويل في مشروع مياه الطيبة

LBCI
أمن وقضاء
10:07

التحقيق في انفجار المرفأ... هذا ما أكدته مصادر متابعة للـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
07:46

بعملية نوعية... توقيف مروج عملة مزيفة وضبط مبلغًا ضخمًا بحوزته

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
05:09

الصوت القوي الذي سُمع منذ قليل ناجم عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت والضاحية والجنوب

LBCI
منوعات
2024-06-11

في مصر... حفل زفاف يتحوّل إلى كارثة: ما فعله العريس صدم الجميع! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-03

الطائرات الحربية الإسرائيلية تخرق جدار الصوت فوق صيدا وبيروت وإقليم الخروب وجبل لبنان والبقاع الغربي

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-31

حزب الله ينعى الشهيد القائد فؤاد شكر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:08

عبد الله خلال جولة في حارة حريك: لا نريد حربًا ولكن إن حصلت سنكون يدًا واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

العرب يحصدون أولى ذهبياتهم وأستراليا التي أفلتت من السقوط أمام لبنان تحرز ذهبية زوجي التنس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

جنة من الخيال تجسدت بقرى Summer In Action في أعالي جبال كسروان... إليكم ما تتضمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في الذكرى الرابعة لإنفجار ٤ آب... رسالة أمل من الضحية ليليان شعيتو

LBCI
أمن وقضاء
13:44

الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا مستمرة وطالت اليوم محطة التحويل في مشروع مياه الطيبة

LBCI
أخبار دولية
13:42

تقديرات برد من خمس جبهات على إسرائيل... وخشية من صعوبة التعامل معه

LBCI
أخبار دولية
13:40

إيران ستضرب إسرائيل... وعمّان وواشنطن تتوسطان

LBCI
أخبار دولية
13:40

حكم أمهز: الرد الإيراني قادم لا محالة

LBCI
أخبار لبنان
13:31

جروح أهالي الضحايا حملوها في تحركات إنطلقت من محطات عدة... هذه تفاصيلها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اخبار البرامج
05:47

"مات دماغها لكن قلبها لم يستسلم"... هذا ما حصل مع لارا حايك بانفجار 4 آب: "بعرف ليش بعدك نايمي يا إختي"! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
05:09

الصوت القوي الذي سُمع منذ قليل ناجم عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت والضاحية والجنوب

LBCI
آخر الأخبار
01:08

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش تلقى إنذارا استخباريا عن استعداد مجموعات فلسطينية لشن هجمات على بلدات إسرائيلية

LBCI
صحف اليوم
23:53

منطقة الشرق الأوسط ستبقى على حافة الهاوية حتى هذا الموعد (الانباء الالكترونية)

LBCI
أخبار دولية
08:01

مسؤولون أميركيون وإسرائيليون يتوقعون هجوماً محتملاً في وقت مبكر من يوم الإثنين... واليكم السيناريوهات

LBCI
آخر الأخبار
11:26

هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس بلدية كريات شمونة: يجب أن تحترق بيروت وطهران في هجوم استباقي يعيد الردع لإسرائيل

LBCI
اخبار البرامج
07:37

"حمله زوجي وصرخ: ساعدوني ابني صغير"... تفاصيل مؤلمة روتها ميراي خوري عن ابنها الياس وانفجار المرفأ (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
13:42

تقديرات برد من خمس جبهات على إسرائيل... وخشية من صعوبة التعامل معه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More