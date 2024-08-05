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توقيف اثنين من أفراد عصابة نفذت أكثر من 50 عمليّة سرقة بين المتن وكسروان
أمن وقضاء
2024-08-05 | 03:00
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توقيف اثنين من أفراد عصابة نفذت أكثر من 50 عمليّة سرقة بين المتن وكسروان
في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة، وبعد أن كَثُرَت عمليات سرقة المنازل في قضائي المتن وكسروان ضمن محافظة جبل لبنان التي كان آخرها بتاريخ 16-07-2024 من محلة مزرعة يشوع، حيث أقدم مجهولون على الدخول إلى منزل مواطن بواسطة الكسر والخلع وسرقوا من داخله مبلغ من المال وقدره 8000 دولار أميركي، وسلسال من الذهب، وفرّوا إلى جهة مجهولة.
وعلى أثر ذلك باشرت شعبة المعلومات بإجراءاتها في أماكن حصول عمليات السرقة، ومن خلال المتابعة والجهود الاستعلامية، توصّلت إلى تحديد هوية المشتبه بهما بتنفيذ عمليات السرقة وهما:
- ع. ط. (من مواليد عام ١٩٩٥، سوري)
- ح. ح. (من مواليد عام ۱۹۷۸، سوري)
وبتاريخ 21- 07- 2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت القوة الخاصة في الشعبة عملية متزامنة ضمن منطقتي زوق مصبح وجعيتا، نتج عنها توقيف المذكورَين وضبط دراجتهما المستخدمة في عمليات السرقة. وبتفتيش منزل الأول، ضُبِطَ بداخله كمية كبيرة من المسروقات.
وبالتحقيق معهما اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة إقدامهما على تنفيذ أكثر من 50 عملية سرقة من داخل منازل بواسطة الكسر والخلع ضمن المتن وكسروان، وتحديداً مزرعة يشوع زكريت - جونيه - طبرجا - صفرا - جبيل - ذوق مصبح - ذوق مكايل، وأن المضبوطات داخل منزل الأول هي ناتجة عن تلك السرقات.
وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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