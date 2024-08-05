الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أمن الدولة ختمت سوبرماركت في محلّة أبي سمرا بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
2024-08-05 | 04:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أمن الدولة ختمت سوبرماركت في محلّة أبي سمرا بالشمع الأحمر
ختمت دوريّة من أمن الدولة في الشمال – مكتب طرابلس، سوبرماركت (ع. م.)، في محلّة أبي سمرا، بالشمع الأحمر، بعد أخذ إشارة القضاء، وذلك بعد توجيه مصلحة حماية المستهلك في الشمال، إنذاراتٍ متكرّرة، بسبب عدم مراعاته للشروط الصحّيّة وبيعه موادٍّ منتهية الصّلاحيّة وبعد عدم امتثاله لتلك الإنذارات.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
الدولة
سوبرماركت
محلّة
بالشمع
الأحمر
توقيف اثنين من أفراد عصابة نفذت أكثر من 50 عمليّة سرقة بين المتن وكسروان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-06-27
أمن الدولة تواصل إخلاء النازحين وختم بيوتهم بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
2024-06-27
أمن الدولة تواصل إخلاء النازحين وختم بيوتهم بالشمع الأحمر
0
أمن وقضاء
2024-06-27
لتسببها بحالات تسمم... "الصحة" تقفل باتيسري في كليمنصو بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
2024-06-27
لتسببها بحالات تسمم... "الصحة" تقفل باتيسري في كليمنصو بالشمع الأحمر
0
آخر الأخبار
09:50
ميشال معوّض للـLBCI: المطلوب المزيد من الجهد والعزم في ملف 4 آب وبالـ"مفرَّق" سنبقى في تشتت وحان الوقت لتضافر القوى لاسقاط السطلة المهيمنة على الدولة وأتحدث عن حزب الله
آخر الأخبار
09:50
ميشال معوّض للـLBCI: المطلوب المزيد من الجهد والعزم في ملف 4 آب وبالـ"مفرَّق" سنبقى في تشتت وحان الوقت لتضافر القوى لاسقاط السطلة المهيمنة على الدولة وأتحدث عن حزب الله
0
أمن وقضاء
2024-08-04
أمن الدولة في عكّار تُخلي بلدة بزبينا من النازحين السوريّين المخالفين
أمن وقضاء
2024-08-04
أمن الدولة في عكّار تُخلي بلدة بزبينا من النازحين السوريّين المخالفين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
03:00
توقيف اثنين من أفراد عصابة نفذت أكثر من 50 عمليّة سرقة بين المتن وكسروان
أمن وقضاء
03:00
توقيف اثنين من أفراد عصابة نفذت أكثر من 50 عمليّة سرقة بين المتن وكسروان
0
أمن وقضاء
13:44
الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا مستمرة وطالت اليوم محطة التحويل في مشروع مياه الطيبة
أمن وقضاء
13:44
الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا مستمرة وطالت اليوم محطة التحويل في مشروع مياه الطيبة
0
أمن وقضاء
10:07
التحقيق في انفجار المرفأ... هذا ما أكدته مصادر متابعة للـLBCI
أمن وقضاء
10:07
التحقيق في انفجار المرفأ... هذا ما أكدته مصادر متابعة للـLBCI
0
أمن وقضاء
07:46
بعملية نوعية... توقيف مروج عملة مزيفة وضبط مبلغًا ضخمًا بحوزته
أمن وقضاء
07:46
بعملية نوعية... توقيف مروج عملة مزيفة وضبط مبلغًا ضخمًا بحوزته
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
05:09
الصوت القوي الذي سُمع منذ قليل ناجم عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت والضاحية والجنوب
خبر عاجل
05:09
الصوت القوي الذي سُمع منذ قليل ناجم عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت والضاحية والجنوب
0
منوعات
2024-06-11
في مصر... حفل زفاف يتحوّل إلى كارثة: ما فعله العريس صدم الجميع! (فيديو)
منوعات
2024-06-11
في مصر... حفل زفاف يتحوّل إلى كارثة: ما فعله العريس صدم الجميع! (فيديو)
0
آخر الأخبار
2024-08-03
الطائرات الحربية الإسرائيلية تخرق جدار الصوت فوق صيدا وبيروت وإقليم الخروب وجبل لبنان والبقاع الغربي
آخر الأخبار
2024-08-03
الطائرات الحربية الإسرائيلية تخرق جدار الصوت فوق صيدا وبيروت وإقليم الخروب وجبل لبنان والبقاع الغربي
0
أخبار لبنان
2024-07-31
حزب الله ينعى الشهيد القائد فؤاد شكر
أخبار لبنان
2024-07-31
حزب الله ينعى الشهيد القائد فؤاد شكر
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:08
عبد الله خلال جولة في حارة حريك: لا نريد حربًا ولكن إن حصلت سنكون يدًا واحدة
أخبار لبنان
04:08
عبد الله خلال جولة في حارة حريك: لا نريد حربًا ولكن إن حصلت سنكون يدًا واحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
العرب يحصدون أولى ذهبياتهم وأستراليا التي أفلتت من السقوط أمام لبنان تحرز ذهبية زوجي التنس
تقارير نشرة الاخبار
13:51
العرب يحصدون أولى ذهبياتهم وأستراليا التي أفلتت من السقوط أمام لبنان تحرز ذهبية زوجي التنس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جنة من الخيال تجسدت بقرى Summer In Action في أعالي جبال كسروان... إليكم ما تتضمن
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جنة من الخيال تجسدت بقرى Summer In Action في أعالي جبال كسروان... إليكم ما تتضمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في الذكرى الرابعة لإنفجار ٤ آب... رسالة أمل من الضحية ليليان شعيتو
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في الذكرى الرابعة لإنفجار ٤ آب... رسالة أمل من الضحية ليليان شعيتو
0
أمن وقضاء
13:44
الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا مستمرة وطالت اليوم محطة التحويل في مشروع مياه الطيبة
أمن وقضاء
13:44
الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا مستمرة وطالت اليوم محطة التحويل في مشروع مياه الطيبة
0
أخبار دولية
13:42
تقديرات برد من خمس جبهات على إسرائيل... وخشية من صعوبة التعامل معه
أخبار دولية
13:42
تقديرات برد من خمس جبهات على إسرائيل... وخشية من صعوبة التعامل معه
0
أخبار دولية
13:40
إيران ستضرب إسرائيل... وعمّان وواشنطن تتوسطان
أخبار دولية
13:40
إيران ستضرب إسرائيل... وعمّان وواشنطن تتوسطان
0
أخبار دولية
13:40
حكم أمهز: الرد الإيراني قادم لا محالة
أخبار دولية
13:40
حكم أمهز: الرد الإيراني قادم لا محالة
0
أخبار لبنان
13:31
جروح أهالي الضحايا حملوها في تحركات إنطلقت من محطات عدة... هذه تفاصيلها
أخبار لبنان
13:31
جروح أهالي الضحايا حملوها في تحركات إنطلقت من محطات عدة... هذه تفاصيلها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اخبار البرامج
05:47
"مات دماغها لكن قلبها لم يستسلم"... هذا ما حصل مع لارا حايك بانفجار 4 آب: "بعرف ليش بعدك نايمي يا إختي"! (فيديو)
اخبار البرامج
05:47
"مات دماغها لكن قلبها لم يستسلم"... هذا ما حصل مع لارا حايك بانفجار 4 آب: "بعرف ليش بعدك نايمي يا إختي"! (فيديو)
2
خبر عاجل
05:09
الصوت القوي الذي سُمع منذ قليل ناجم عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت والضاحية والجنوب
خبر عاجل
05:09
الصوت القوي الذي سُمع منذ قليل ناجم عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت والضاحية والجنوب
3
آخر الأخبار
01:08
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش تلقى إنذارا استخباريا عن استعداد مجموعات فلسطينية لشن هجمات على بلدات إسرائيلية
آخر الأخبار
01:08
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش تلقى إنذارا استخباريا عن استعداد مجموعات فلسطينية لشن هجمات على بلدات إسرائيلية
4
صحف اليوم
23:53
منطقة الشرق الأوسط ستبقى على حافة الهاوية حتى هذا الموعد (الانباء الالكترونية)
صحف اليوم
23:53
منطقة الشرق الأوسط ستبقى على حافة الهاوية حتى هذا الموعد (الانباء الالكترونية)
5
أخبار دولية
08:01
مسؤولون أميركيون وإسرائيليون يتوقعون هجوماً محتملاً في وقت مبكر من يوم الإثنين... واليكم السيناريوهات
أخبار دولية
08:01
مسؤولون أميركيون وإسرائيليون يتوقعون هجوماً محتملاً في وقت مبكر من يوم الإثنين... واليكم السيناريوهات
6
آخر الأخبار
11:26
هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس بلدية كريات شمونة: يجب أن تحترق بيروت وطهران في هجوم استباقي يعيد الردع لإسرائيل
آخر الأخبار
11:26
هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس بلدية كريات شمونة: يجب أن تحترق بيروت وطهران في هجوم استباقي يعيد الردع لإسرائيل
7
اخبار البرامج
07:37
"حمله زوجي وصرخ: ساعدوني ابني صغير"... تفاصيل مؤلمة روتها ميراي خوري عن ابنها الياس وانفجار المرفأ (فيديو)
اخبار البرامج
07:37
"حمله زوجي وصرخ: ساعدوني ابني صغير"... تفاصيل مؤلمة روتها ميراي خوري عن ابنها الياس وانفجار المرفأ (فيديو)
8
أخبار دولية
13:42
تقديرات برد من خمس جبهات على إسرائيل... وخشية من صعوبة التعامل معه
أخبار دولية
13:42
تقديرات برد من خمس جبهات على إسرائيل... وخشية من صعوبة التعامل معه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More