أمن الدولة ختمت سوبرماركت في محلّة أبي سمرا بالشمع الأحمر

ختمت دوريّة من أمن الدولة في الشمال – مكتب طرابلس، سوبرماركت (ع. م.)، في محلّة أبي سمرا، بالشمع الأحمر، بعد أخذ إشارة القضاء، وذلك بعد توجيه مصلحة حماية المستهلك في الشمال، إنذاراتٍ متكرّرة، بسبب عدم مراعاته للشروط الصحّيّة وبيعه موادٍّ منتهية الصّلاحيّة وبعد عدم امتثاله لتلك الإنذارات.