تسلل إلى أحد المنازل وسرق من داخله مبلغًا ماليًا كبيرًا ومفرزة إستقصاء الجنوب تلقي القبض عليه

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بالتسلل الى أحد المنازل في حارة صيدا وسرقة من داخله مبلغ قدر بحوالى /35,000/ دولار اميركي على مرحلتين.



وبناءً عليه، كثفت هذه المفرزة استقصاءاتها وتحرياتها، وتوصلت إلى تحديد هوية السارق، ويدعى:

- خ. ب. (مواليد عام 1988، لبناني).



وعلى الأثر، وضعت خطة محكمة أدت إلى استدراجه الى مدينة صيدا، حيث تم الاطباق عليه وتوقيفه بتاريخ 24-7-2024.



وباستماعه، اعترف بما نسب إليه، وأنه أنفق حوالى /11,000/ دولار أميركي من المبلغ المسروق واشترى به هواتف خلوية وذهب وسيارة، وأعطى قسمًا منه لسيدة تربطه بها علاقة.



وقد سلم مع المضبوطات الى مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء.