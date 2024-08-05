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لم يبق إلا التوقيع ليجني من ضحيته ملايين الدولارات... وأمن الدولة "حرمته" منها

أمن وقضاء
2024-08-05 | 07:31
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لم يبق إلا التوقيع ليجني من ضحيته ملايين الدولارات... وأمن الدولة &quot;حرمته&quot; منها
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لم يبق إلا التوقيع ليجني من ضحيته ملايين الدولارات... وأمن الدولة "حرمته" منها

توافرت معلومات لمكتب طرابلس في أمن الدولة حول عملية تجري لبيع عقار يقدر بملايين الدولارات بطريقة التزوير بهوية مزورة.

وتبين بعد المتابعة الحثيثة للموضوع أن (د. ع. ر.) قام بتزوير هوية وإخراج قيد لصاحب العقار وقام بالاستحصال على سند بدل عن ضائع، وعرض بيع العقار، واتفق مع الشاري الذي لم يكن يعرف بالتزوير.

وبعد قيام أمن الدولة بالاستقصاءات المطلوبة، تمكنت من تحديد هوية الشخص المزور، وتمت متابعته ورصده إلى حين حضوره إلى دائرة عدل طرابلس لإجراء عملية تفويض بالهوية المزورة. 

وألقي القبض عليه بالجرم المشهود، واقتيد إلى التحقيق، وتم ضبط الهوية وكل المستندات المزورة التي كانت بحوزته، وتبين أن الموقوف مطلوب بموجب مذكرة إلقاء قبض من الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بجرم تزوير أيضًا، وهناك بحقه خلاصة حكم تقضي بسجنه ١٠ سنوات صادرة عن جنايات جبل لبنان بجرم تزوير، وخلاصة حكم تقضي بحبسه ٦ سنوات أيضًا صادرة عن المحكمة العسكرية بتهمة ترويج المخدرات، وتبين أن لديه ملفًا حاليًا بتهمة تزوير ومحاولة بيع عقار آخر في جبل لبنان لدى تحري الشمال، من دون معرفة هويته.

وبعد توقيفه من أمن الدولة، تمت معرفة هويته الحقيقية، وأجري المقتضى القانوني بحقه.

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