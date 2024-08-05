جولة لمفتشي الإقتصاد في النبطية وتسطير محضر ضبط

جالت دورية لوزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، بحضور ومتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار ومؤازرة من عناصر جهاز أمن الدولة المديرية الإقليمية، في النبطية في محال المواد الغذائية في مدينة النبطية المدخل الشمالي.



وخلال الجولة، سطر محضر ضبط بحق صاحب محل وجد في مستودعه بضاعة مدون عليها كتابات باللغة الكورية لا يوجد عليه اي كتابة معتمدة رسميًا تبين المحتوى.