مركز عمليات طوارىء الصحة: جريح جراء الغارة على بلدة رب ثلاثين

تعقيبًا على الغارة الإسرائيلية على بلدة رب ثلاثين، أعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة ان الغارة العدوة التي وقعت في البلدة أدت إلى جرح شخص نقل إلى المستشفى وحالته مستقرة.