الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مراقبو الشمال تابعوا جولاتهم في عكار وزغرتا وسطروا محاضر

أمن وقضاء
2024-08-05 | 09:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مراقبو الشمال تابعوا جولاتهم في عكار وزغرتا وسطروا محاضر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مراقبو الشمال تابعوا جولاتهم في عكار وزغرتا وسطروا محاضر

جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الشمال بتكليف واشراف من رئيسة مصلحة الاقتصاد في الشمال لمى علم الدين واشرافها. ولليوم الثالث على التوالي على المحال التجارية في زغرتا وعكار وبعض المناطق الشمالية، تم تسطير عدد من محاضر الضبط وتوجيه انذارات الى المخالفين.

وسطر المفتشون محضري ضبط بحق محلي سوبرماركت في منطقة زغرتا لعدم اعلان الاسعار ولوجود  بضاعة منتهية الصلاحية حيث تم مصادرة البضاعة لاتلافها.

كما سطروا ست محاضر ضبط باصحاب مولدات كهربائية في محافظة عكار لمخالفة اصحابهم التسعيرة الرسمية خمسة محاضر في القبيات واخر في بلدة عدبل.

وسطروا محضري ضبط بمعامل تصنيع مكعبات الثلج بعد صدور نتائج تحليل العينات تفيد بوجود جرثومة بسودوموناس ايروجينوزا وانذارهما بوجوب التوقف عن التصنيع والبيع لحين تصحيح الوضع واخذ عينات جديدة.

ووجه المراقبون انذارات خطية وتنبيهات شفهية الى عدد من المحال التجارية والمصانع للالتزام بمعايير النظافة ووضع التسعيرة بشكل واضح على السلع.

واكدت علم الدين ان موظفي المصلحة في الشمال عمومًا والمراقبين خصوصًا سيقفون بالمرصاد لكل من يحاول التحايل على القانون والتلاعب بلقمة عيش المواطن.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الشمال

تابعوا

جولاتهم

وزغرتا

وسطروا

محاضر

LBCI التالي
توقيف اثنين من أفراد عصابة نفذت أكثر من 50 عمليّة سرقة بين المتن وكسروان
الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا مستمرة وطالت اليوم محطة التحويل في مشروع مياه الطيبة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2024-06-26

مراقبو الإقتصاد سطروا 3 محاضر ضبط بحق مخالفين في القصيبة والنبطية

LBCI
اقتصاد
2024-06-24

مراقبو وزارة الإقتصاد يواصلون جولاتهم التفتيشية في القرى الجنوبية

LBCI
أخبار دولية
2024-08-04

بوتين يعرض تقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-03

انتهاء عمليات الاطفاء في أحراج الصنوبر والسنديان في عين يعقوب - عكار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

القطاع الصحي في لبنان: من ممتاز في تموز الـ٢٠٠٦ إلى صعب في طوفان الأقصى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بو حبيب إلى مصر لمتابعة جهود لجم التدهور وتواصل مع الأردن

LBCI
أمن وقضاء
11:21

مركز عمليات طوارىء الصحة: شهيد وجريح في الغارة على بلدة عبا

LBCI
أمن وقضاء
09:05

تحرش بفتاة قاصر في مخيم للنازحين السوريين... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:01

4 آب الرابع: التأهّب للإنفجار الحربيّ "الأوسع"! (النهار)

LBCI
خبر عاجل
2024-08-03

الحرس الثوري الإيراني: إسماعيل هنية قتل بإطلاق قذيفة قصيرة المدى برأس حربي وزنه نحو 7 كيلوغرامات مصحوبة بانفجار شديد من خارج غرفته

LBCI
رياضة
2024-08-02

من هي الرياضية "الأكثر إثارة بالعالم" المُشاركة في أولمبياد باريس 2024؟ (صورة)

LBCI
صحف اليوم
2024-07-17

مصدر لـ"الشرق الأوسط": تهديدات نصر الله جِدية ولا تقع تحت عنوان الحرب النفسية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

القطاع الصحي في لبنان: من ممتاز في تموز الـ٢٠٠٦ إلى صعب في طوفان الأقصى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

جنوب لبنان يُقصف بالفوسفور وهجوم مدفعي اسرائيلي يشعل حريقا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بو حبيب إلى مصر لمتابعة جهود لجم التدهور وتواصل مع الأردن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الولايات المتحدة الاميركية تدخل بقوة على خط التهدئة بالشرق الاوسط

LBCI
رياضة
13:16

خمسة بالألف من الثانية حددت الفائز بسباق الـ١٠٠ متر في ألعاب باريس الأولمبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

هذه الصورة من إسرائيل وحجم التنسيق الأميركي الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
13:14

معلومة زائفة تشعل الشارع البريطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

إنهيارات بالجملة في بورصات العالم

LBCI
أخبار دولية
13:00

قائد الجيش الأميركي في الشرق الأوسط يصل إلى إسرائيل والتقى هاليفي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:09

الصوت القوي الذي سُمع منذ قليل ناجم عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت والضاحية والجنوب

LBCI
فنّ
07:40

بعد أن تركها حبيبها لأنها عانقته... هذا ما قاله الشامي عن المعجبة التي اقتحمت المسرح وماذا كشف عن حياته العاطفية؟! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
01:08

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش تلقى إنذارا استخباريا عن استعداد مجموعات فلسطينية لشن هجمات على بلدات إسرائيلية

LBCI
صحف اليوم
23:53

منطقة الشرق الأوسط ستبقى على حافة الهاوية حتى هذا الموعد (الانباء الالكترونية)

LBCI
أخبار دولية
07:14

بلينكن أبلغ نظراءه في مجموعة السبع بموعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

LBCI
فنّ
05:10

ظهور نادر لابن نوال الزغبي جوي ديب... وسامته خطفت قلوب المتابعين (صور)

LBCI
منوعات
15:12

"تظاهرت بأنني مثلي الجنس للحصول على وظيفة"... ما حصل مع هذا الرجل صادم وهذه التفاصيل!

LBCI
آخر الأخبار
16:51

مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة: الغارة على بلدة حولا أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد شخصين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More