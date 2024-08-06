مركز عمليات طوارىء الصحة: 4 شهداء في الغارة على ميفدون وجريح في الغارة على الخيام

تعقيبًا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلًا في بلدة ميفدون، أعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة ان العدوان أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص.



وبالنسبة إلى الغارة التي استهدفت بلدة الخيام، فقد أدت في حصيلة أولية إلى إصابة شخص بجروح.